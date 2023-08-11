В Гусь-Хрустальном районе запретили охотиться

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Из-за сформировавшегося очага африканской чумы свиней установили запрет любительской и спортивной охоты на территории Гусь-Хрустального района. Соответствующий указ подписан губернатором Владимиркой области.

Запрет действует на таких территориях, как: «Давыдовское охотхозяйство», «Аксеновское охотхозяйство», «Курловское охотхозяйство», «Колпьевское охотхозяйство», «охотхозяйство «Красная Заря», «охотучасток Золотковский», «охотучасток Гусевской №3», сообщают в Госохотинспекции Владимиркой области.

Жителей региона просят заранее выбирать места для открытия летне-осеннего сезона охоты по водоплавающей дичи.