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НовостиПроисшествия10 августа 2023 14:16

Во Владимирской области женщина похитила со счета друга 90 тысяч рублей

В Муроме дама украла у приятеля 90 тысяч рублей во время оплаты такси
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 2 августа в полицию Мурома обратился 36-летний местный житель. Он рассказал, что с его банковского счета пропала крупная сумма денег.

В ходе работы оперативники выяснили, что накануне мужчина проводил время с 30-летней ранее судимой приятельницей. После визита в кафе женщина сказала, что у нее нет денег на такси, и тогда мужчина открыл на телефоне банковское мобильное приложение и предложил подруге самой перевести на счет нужную сумму.

Между тем, когда дама заметила 90 тысяч рублей на счете, она перевела себе не 300 рублей, а всю сумму, и поспешила скрыться.

К моменту задержания всю сумму она успела потратить. Расследование уголовного дела по факту кражи продолжается. Ущерб дама обещала возместить.