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НовостиПроисшествия10 августа 2023 14:03

В Гусь-Хрустальном обнаружен новый очаг африканской чумы свиней

Во Владимирской области африканскую чуму свиней обнаружили в селе Цикуль
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Наталья ВАРСЕГОВА

Указ губернатора Владимирской области об установлении карантина на территории дома №85 села Цикуль Краснооктябрьского сельского поселения Гусь-Хрустального района был подписан и официально опубликован 10 августа.

Территорию в радиусе 20 километров объявили угрожаемой зоной. В Госохотинспекции Владимирской области уточнили, что в связи с очагом АЧС на территории Гусь-Хрустального района в Давыдовском, Аксеновском, Курловском, Колпьевском, Аксеновском охотхозяйствах, а также в охотхозяйстве Красная Заря и в охотучастках Золотковский и Гусевской №3 установлен запрет на любительскую и спортивную охоту.

Охотников просят учесть эту информацию при планировании своих выездов.