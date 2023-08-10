В Собинском районе у трассы М-7 установят памятник танку Т-55

. Фото: Иван ВИСЛОВ

Как сообщил в эфире ЦУР Владимирской области глава администрации Собинского района Александр Разов, на текущей неделе заместитель министра обороны России по просьбе губернатора Александра Авдеева подарил региону танк Т-55 для утановки в качестве памятника.

«Установим на самом видном месте, у Вечного огня возле трассы М-7, где проезжает 40-50 тысяч автомобилей, и каждый увидит», - сообщил Александр Разов.

Также глава администрации добавил, что Лакинск носит звание города трудовой доблести и славы, так как именно здесь в годы Великой Отечественной войны находилась мануфактура, производившая сукно для обмундирования советских воинов. Впрочем, звание Лакинску было присвоено не государством, а общественной организацией, что не умаляет заслуг его жителей в военные годы.

Точную дату установки Александр Разов пока не уточнил.