Владимирцы собрали около 3 тысяч книг для жителей Донбасса

фото со страницы Центра ИЗО в ВКонтакте

Во Владимире продолжается сбор книг для жителей Донбасса. Больше чем за месяц в столице региона собрали около 3 тысяч томов.

Жители области приносят художественную литературу, детективы и фэнтези. Главная задача организаторов проекта - чтобы в новых регионах было как можно больше литературы на русском языке.

В акции может принять участие любой желающий. Для этого необходимо обратиться в Общественную палату города - по телефону 8-910-186-00-28 или оставить заявку, написав на электронную почту vl_op33@mail.ru.

Акция «Литература для Новороссии» завершится 30 сентября.