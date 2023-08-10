Бойцам из Владимирской области вручили медали за подвиги в зоне СВО

фото регионального Правительства

10 августа состоялась торжественная отправка военнослужащих-контрактников из Владимирской области в зону СВО.

В рамках мероприятия были вручены государственные награды 9 жителям региона, проявившим мужество и героизм в ходе спецоперации на Украине. Указом Президента России за отвагу и самоотверженность при исполнении гражданского долга один из них награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, ещё 8 бойцов – медалями «За отвагу».

Один из них – Андрей из Владимира – вернулся с фронта по окончании своего контракта. Но уже скоро он собирается вернуться к боевым товарищам.

Александру из Вязников – 26 лет. В зоне спецоперации он прослужил по контракту всего 3 месяца, но за это время успел не только набраться боевого опыта, но и проявить мужество в сражении с врагом. Ему вручили медаль «За отвагу». А ещё один подарок ему преподнесла супруга – у них родился сын.

Проводить контрактников пришли вернувшиеся из зоны боевых действий Данил из Владимира и Андрей из Радужного. Данил пока находится в отпуске дома.

«Пришёл поддержать, подсказать, помочь, так как я уже там был. На фронте мы занимаемся эвакуацией, лечим раненных. У нас отличные врачи и замечательные хирурги из разных регионов. Бойцов в строй после ранений ставят на ноги моментально. Я многому там научился, а главное – всей душой любить Россию», – уверен он.

А Андрей восстанавливается после ранения, заканчивает реабилитацию и уже в конце августа вернётся на фронт.