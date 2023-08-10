Во Владимире на два дня ограничат движение транспорта по улице Мира

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает городская администрация, в связи с реконструкцией тепловых сетей с десяти часов вечера 11 августа до конца суток 13 августа движение всего транспорта по улице Мира между улицами Полины Осипенко и Усти-на-Лабе будет ограничено.

На это время машины направят в объезд через улицы Полины Осипенко, Северную, Усти-на-Лабе и Луначарского.

Изменятся и маршруты общественного транспорта. В частности, автобусы №№ 11С, 17, 18С, 20С,23, 24С, 27, 28, 29С, 32, 53 ремонтируемый участок объедут так: к ДК Молодежи они проедут по улице Полины Осипенко с одноименной остановкой, далее по улицам Луначарского и Усти-на-Лабе с остановками «Владимирский юридический институт» и «улица Каманина», «Дом культуры Молодежи». Сама остановка «улица Полины Осипенко» временно переедет к дому №38 по улице Мира.

В обратном направлении автобусы поедут по улицам Усти-на-Лабе, Северная, Полины Осипенко (здесь остановку организуют у дома №17 по этой же улице, а также у дома №18 «а» по улице Северная).

Вместо троллейбусов №10 и №7 поедут автобусы без изменения стоимости проезда. «Семерка» к ВЭМЗ поедет через улицы Полины Осипенко, Луначарского, Усти-на-Лабе, а в обратном направлении вместо улицы Луначарского по улице Северная.

«Десятка» проедет в сторону вокзала по тем же самым улицам.