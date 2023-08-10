В Коврове мужчина украл велосипед на пляже и попытался его продать

. Фото: Андрей АБРАМОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование кражи, в которой обвиняется 39-летний житель Ковровского района.

По версии следствия, в июле мужчина находился поблизости от одного из районных водоемов, когда его взгляд упал на оставленный без присмотра велосипед. Убедившись, что его никто не видит, ковровчанин сел на него и укатил, а потом попытался продать прохожим.

Не найдя покупателей, мужчина оставил велосипед на улице и ушел. Другой местный житель, оказавшийся честным человеком, забрал велосипед и выставил его фото в соцсети, чтобы разыскать хозяина, который в итоге нашел эту фотографию.

На тот момент владелец уже заявил в полицию о краже, оценив ущерб в 14500 рублей. После этого подозреваемого удалось вычислить и задержать, свою вину он признал. Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за похожие преступления. Велосипед вернули хозяину.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Ковровский городской суд, куда его передали с утвержденным обвинительным заключением.