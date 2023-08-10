Во Владимире мужчина продал автомобиль у сразу заявил о его угоне

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Как сообщает областная прокуратура, на днях Фрунзенский районный суд Владимира рассмотрел уголовное дело по факту совершения заведомо ложного доноса.

Судом установлено, что в 2020 году судебные приставы наложили запрет на совершение регистрационных действий на внедорожник «Ленд Ровер Рейндж Ровер Спорт», принадлежащий местному жителю. Запрет был наложен в связи с образовавшимся у него долга.

Вместе с тем, 3 июня 2023 года мужчина продал этот автомобиль, после чего позвонил в полицию и заявил об угоне внедорожника. Однако когда обман вскрылся, должник стал фигурантом уголовного дела.

Сур признал его виновным и приговорил к 200 часам обязательных работ. Приговор в законную силу не вступил.