Во Владимирской области бывший полицейский осужден за пересылку наркотиков

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Как сообщают Центральное межрегиональное следственное управление СК России на транспорте и Приволжская транспортная прокуратура, на днях суд вынес обвинительный приговор бывшему сотруднику Владимирского линейного отдела МВД России на транспорте.

Его признали виновным в пересылке наркотиков в значительном и крупном размерах, в покушении на такую пересылку, а также в приобретении, хранении и использовании заведомо поддельного паспорта.

Судом установлено, что в 2021 и 2022 годах мужчина участвовал в незаконном обороте наркотиков на территории России при помощи интернет-сети. По указанию руководителя интернет-магазина он отправлял партии запрещенных веществ из Владимира при помощи разных транспортных компаний, и получал за это оплату в банках с использованием поддельного паспорта на чужое имя.

Часть наркотиков удалось изъять, их общая масса составила 628 граммов.

С учетом всех обстоятельств, суд признал экс-полицейского виновным и приговорил к 8 годам колонии строгого режима.