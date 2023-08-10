В Кольчугинском районе подросток на мотоцикле сбил девочку-пешехода

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, очередное ДТП с участием юного мотоциклиста случилось вечером 8 августа на шоссе «Сукманиха — Завалино — Ваулово».

По предварительным данным ГИБДД, 14-летний парень на мотоцикле «Кайо» ехал в темноте без фар и сбил 13-летнюю девочку. В результате пострадавшую госпитализировали.

На родителей юноши составили административный протокол за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребенка, мотоцикл изъяли.

В Госавтоинспекции добавили, что за три недели рейдов составили 1300 протоколов на несовершеннолетних водителей мопедов и мотоциклов, более 200 их «железных коней» изъяли и поместили на штрафстоянки. Рейды по проверке мотоциклистов будут продолжены во всех уголках Владимирской области.