Во Владимирской области сгорел трехквартирный дом с сараями

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 9 августа в 23.53 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в деревне Ильичево на территории дома №153.

На место выехали 16 сотрудников МЧС на пяти машинах. К моменту их приезда деревянный трехквартирный дом, а также стоящие рядом сараи оказались охвачены огнем.

Пламя локализовали и потушили на площади 250 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.