Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия10 августа 2023 7:34

Во Владимирской области сгорел трехквартирный дом с сараями

В Гусь-Хрустальном районе в результате крупного пожара пострадал жилой дом с постройками
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 9 августа в 23.53 диспетчеры пожарной охраны получили информацию о пожаре, происходящем в деревне Ильичево на территории дома №153.

На место выехали 16 сотрудников МЧС на пяти машинах. К моменту их приезда деревянный трехквартирный дом, а также стоящие рядом сараи оказались охвачены огнем.

Пламя локализовали и потушили на площади 250 квадратных метров. К счастью, никто из людей не пострадал.

Дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.