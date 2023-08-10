Во Владимирской области в общежитии задержаны 40 нелегальных мигрантов

Фото: УФСБ России по Владимирской области

Как сообщают Управления ФСБ и МВД России по Владимирской области, при поддержке Росгвардии на днях проведены рейды по выявлению иностранцев-нелегалов на территории региона.

В ходе мероприятий в общежитии, принадлежащей местному образовательному учреждению, правоохранители задержали 40 граждан стран СНГ, которые находились на территории России с нарушением миграционного законодательства.

Установлено, что все они приехали во Владимирскую область, чтобы работать на местных стройках. Судогодский районный суд привлек всех к административной ответственности с последующим выдворением за пределы России с запретом въезда в страну сроком на 5 лет.