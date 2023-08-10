Во Владимире на Добросельском пруду обнаружена погибшая женщина

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О происшествии на Добросельском пруду неподалеку от гостиницы «Профкурсы» днем 9 августа сообщили местные жители.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области информацию подтвердили. Как уточнили в следственном ведомстве, тело женщины обнаружили в воде. На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Как уточнили в региональном Следкоме, личность погибшей установлена, это женщина 1994 года рождения, признаков насильственной смерти не обнаружено.