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НовостиПроисшествия10 августа 2023 6:40

Во Владимире на Добросельском пруду обнаружена погибшая женщина

Во Владимирской области женщина погибла на городском водоеме
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

О происшествии на Добросельском пруду неподалеку от гостиницы «Профкурсы» днем 9 августа сообщили местные жители.

В Следственном управлении СК России по Владимирской области информацию подтвердили. Как уточнили в следственном ведомстве, тело женщины обнаружили в воде. На место выезжала следственно-оперативная группа. По факту случившегося проводится доследственная проверка.

Как уточнили в региональном Следкоме, личность погибшей установлена, это женщина 1994 года рождения, признаков насильственной смерти не обнаружено.