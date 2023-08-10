В Петушинском районе на трассе М-7 тройное ДТП затормозило движение

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, 10 августа около 03.40 на территории деревни Липна на 131 километре федеральной трассы М-7 «Волга» 33-летний водитель большегруза «Мерседес», ехавший в сторону Владимира, не справился с управлением и допустил наезд на бордюр, после чего наехал на разделительный отбойник.

Пробив отбойник, грузовик оказался на встречной полосе, где врезался в ехавшие в сторону Москвы «Фольксваген» под управлением 37-летнего мужчины и «Ладу», за рулем которой находился 40-летний водитель.

В результате ДТП водителя «Фольксвагена» бригада «скорой помощи» увезла в больницу, однако после оказания медпомощи врачи отпустили его домой. Также травмы получила его 21-летняя пассажирка, которой медпомощь оказали на месте аварии.

Обстоятельства ДТП устанавливают в Госавтоинспекции.