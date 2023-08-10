Ребенка из Гусь-Хрустального спасли от болезни Лайма

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Мальчик из Гусь-Хрустального поступил в ОДКБ после укуса клеща. Его из ребенка достали и выкинули, решив не сдавать на анализ в лабораторию.

Однако у ребенка появились головные боли, сильная утомляемость, боли в шее. После сдачи крови выяснилось, что у мальчика повышенный титр антител G к боррелиям. Необходимо было срочно начать лечение, так как могла развиться болезнь Лайма, которая поражает нервную систему и сердце.

Ребенка госпитализировали в неврологическое отделение ОДКБ. Лечение от клещевого боррелиоза длительное. Маленькому пациенту 2 недели делали антибиотики внутривенно, затем мальчик принимал еще и таблетки.

Сейчас курс пройден, результаты МРТ и УЗИ сердца - без патологии. Маленького пациента из неврологии выписали с полным выздоровлением.