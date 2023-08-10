Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 августа 2023 6:19

Ребенка из Гусь-Хрустального спасли от болезни Лайма

Сейчас мальчик прошел весь курс лечения и выписан домой
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Мария ЛЕНЦ

Мальчик из Гусь-Хрустального поступил в ОДКБ после укуса клеща. Его из ребенка достали и выкинули, решив не сдавать на анализ в лабораторию.

Однако у ребенка появились головные боли, сильная утомляемость, боли в шее. После сдачи крови выяснилось, что у мальчика повышенный титр антител G к боррелиям. Необходимо было срочно начать лечение, так как могла развиться болезнь Лайма, которая поражает нервную систему и сердце.

Ребенка госпитализировали в неврологическое отделение ОДКБ. Лечение от клещевого боррелиоза длительное. Маленькому пациенту 2 недели делали антибиотики внутривенно, затем мальчик принимал еще и таблетки.

Сейчас курс пройден, результаты МРТ и УЗИ сердца - без патологии. Маленького пациента из неврологии выписали с полным выздоровлением.