В аварийном доме в Александрове люди два года живут без газа

фото ОНФ по Владимирской области

В Александрове дом 77 на ул. Революции, возрастом 170 лет и считающийся памятником исторической архитектуры, находится в катастрофическом состоянии. Фундамент дома разрушается, из него вываливаются каменные глыбы. Жители вынуждены затыкать дыры поролоном, чтобы предотвратить продувание холодного воздуха в их квартиры.

Особую тревогу вызывает состояние сводов царских времён, на которых держится фундамент этого дома. Единственная ржавая и дряхлая подпорка может сломаться в любой момент. Более 30 человек находятся в постоянной опасности.

«Фундамент, который был построен во время капитального ремонта, рушится. И дом держится только на сводах царских времён. Внутри стоит железная подпорка, которая уже сгнила. Если что-то с ней произойдёт, рухнет и свод. Выпадают не только кирпичи, а прямо глыбы!» – говорит местная жительница Антонина Воинова.

Последний раз капитальный ремонт делали 1960 году. Дом хоть и признан аварийным, но местные власти затянули с расселением до 2028 года. Помимо прочих проблем в доме нет газа уже 2 года. Люди используют электрические плиты: из-за перегрузки проводки в доме было несколько возгораний.

«Дом признан аварийным. Люди живут уже два года без газа. Расселение этого дома намечено на 2028 год. Как людям прожить пять лет и дождаться благоустроенных квартир?» – недоумевает Наталья Палаткина, сопредседатель регионального штаба Народного фронта.

Народный фронт требует расселить людей в кратчайшие сроки. Представители президентского движения обратятся в областную прокуратуру.