В Александровском районе мужчина украл телефон у соседского ребенка

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце июля в полицию Александровского района обратилась 40-летняя женщина из Подмосковья, заявившая о пропавшем смартфоне стоимостью 25 тысяч рублей.

По словам женщины, с гаджетом гулял ее ребенок, который потерял смартфон. Мама попыталась дозвониться, и трубку взял неизвестный мужчина. Однако вместо того, чтобы договориться и вернуть аппарат, собеседник заявил, что телефон находится у него, и сбросил вызов, после чего смартфон оказался выключен.

Впрочем, полицейским не составило труда вычислить подозреваемого, которым оказался 35-летний сосед потерпевших. По версии следствия, мужчина нашел телефон на улице, но отдавать его не захотел.

Теперь он стал фигурантом уголовного дела по статье «Кража», телефон у него изъяли и вернули законным хозяевам.