Во Владимирской области мужчина 17 раз расплатился в магазине чужой картой

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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Гороховецкого района завершили расследование уголовного дела по факту кражи с банковского счета.

По версии следствия, 47-летняя женщина обнаружила, что у нее списали со счета около 3000 рублей. Списания были многочисленными на разные суммы, и вскоре дама поняла, что потеряла банковскую карту.

После обращения женщины в полицию оперативники вычислили и задержали подозреваемого, которым оказался 38-летний местный житель. Мужчина признался, что нашел чужую банковскую карту возле магазина, и начал расплачиваться ей в торговых точках. В общей сложности он заплатил при ее помощи 17 раз.

Вину мужчина признал, а ущерб полностью возместил. В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гороховецкий районный суд.