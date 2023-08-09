Во Владимирской области сотрудник колонии разгласил секретные сведения

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Как сообщает Управление ФСБ России по Владимирской области, сотрудники ведомства задержали работника исправительной колонии №7. Его обвиняют в разглашении государственной тайны.

По версии следствия, он разгласил сведения под грифом «совершенно секретно», содержащие формы и методы оперативно-розыскной деятельности в колонии. Информацию он передал человеку, не имевшему доступа к этому уровню секретности, однако государственной измены и шпионажа в действиях сотрудника колонии не имелось.

На днях на него завели уголовное дело, со службы мужчину уволили. Если его вина будет доказана, ему может грозить до 4 лет лишения свободы.