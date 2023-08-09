День города во Владимире отпразднуют 2 и 3 сентября

. Фото: Александр УТКИН

Глава города Дмитрий Наумов подписал постановление о подготовке празднования Дня города. В этом году он запланирован на 2 и 3 сентября.

Торжественное открытие пройдет на Соборной площади 2 сентября в 12 часов. На Театральной площади в 14 часов состоится концерт детских коллективов, а в 18 часов - большой праздничный концерт с участием лучших коллективов города и области, а также приглашенных звезд. Кто из артистов приедет, пока неизвестно.

Также в центре города будет работать несколько разных площадок, где можно поучаствовать в мастер-классах, квестах и играх. Также праздничные мероприятия пройдут во всех парках и микрорайонах. Завершится день фейерверком в 22 часа.

Движение транспорта по улицам Дворянской и Большой Московской на отрезке от улицы Студёная Гора до площади Фрунзе будет частично ограничено с 9 до 23 часов.

3 сентября в Загородном парке состоится историческая реконструкция конного похода дружины Александра Невского «Александрова дорога».