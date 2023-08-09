Поликлинику в Вязниковском районе отремонтируют к 2025 году

фото с сайта регионального Правительства

Работы в рамках программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» в Никологорской поликлинике начались в 2022 году. Уже отремонтированы оконные блоки всего здания, системы отопления и инженерные системы, выполнен капитальный ремонт 1 этажа, где находятся регистратура, холл и детское отделение. Суммарная стоимость работ в прошлом году составила около 23 миллионов рублей.

В этом году на ремонт поликлиники выделено более 45 миллионов рублей. Контракты на все виды работ заключены. Сейчас отремонтированы кровля, цоколь и отмостки здания, входная группа и система электроснабжения, завершены капитальный ремонт 2 этажа, благоустройство территории, установка ограждения. Продолжается капремонт 3 этажа, его планируется завершить в текущем году, сообщает региональное Правительство.

Окончание капитального ремонта всего здания запланировано на 2025 год. В общей сложности на ремонт планируется направить более 142 миллионов рублей.