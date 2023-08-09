Владимирский Роспотребнадзор рассказал, на что жалуются жители региона

. Фото: Олег УКЛАДОВ

Ровно столько жалоб поступило тем или иным образом от граждан, предпринимателей и организаций. Это выше того же периода 2022 года на 11,7 процента.

При этом в 57 процентах случаев жаловались на нарушения прав потребителей. Нарушения в области санитарных правил составили только 30,9 процента, в вопросы эпидемиологии составили 12 процентов соответственно.

Владимирцы обращались в Роспотребнадзор по вопросам нарушения условий жизни в квартирах — 19,8 процентов письменных жалоб составили именно эти вопросы, причем обычно люди сетуют на нарушение тишины. Второе место занимают вопросы утилизации отходов (13,2 процента), а на третьем оказались вопросы воспитания и обучения детей, доля этих обращений составила 6,3 процента. Также жители Владимирской области обращались в ведомство по вопросам качества пищевых продуктов в 5,7 процентах случаев, что на один процент ниже прошлогоднего показателя, и по прочим вопросам.

Также на нарушение прав потребителей в сфере оказания услуг пожаловались 834 раза, на нарушение прав покупателей в розничной торговле поступило 1215 обращений. Высказывали жители нарекания на сферу оказания услуг ЖКХ, на бытовое обслуживание населения и на общепит.

Кроме того, имелись обращения по поводу плохого оказания услуг связи и финансовых услуг и услуг транспорта.

По результатам рассмотрения обращений было дано 1628 разъяснений, перенаправлено в органы власти 337 жалоб, и еще в 431 случае выносились предостережения.

На горячую линию ведомства за полгода поступило 1282 звонка.