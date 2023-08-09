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НовостиОбщество9 августа 2023 9:53

Открытие школы в Коврове перенесли на 2024 год

Темпы работ тормозят задержки с поставкой стройматериалов и нехватка специалистов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Александра Авдеева

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

На прошлой неделе губернатор побывал на стройплощадке ковровской школы на 1100 мест. Здание полностью обрело внешние контуры. Однако не все так гладко. Темпы работ тормозят задержки с поставкой стройматериалов и нехватка специалистов. Сроки открытия школы сдвигаются на 2024 год, сообщил в своем телеграм-канале Александр Авдеев.

«Обсудили с подрядчиком, как ускорить процесс там, где мы на данном этапе в меньшей мере зависим от поставок. Я поставил задачу начать благоустройство школьной территории. С завершением реконструкции больницы в Мелехове усилим её бригадами стройку в Коврове. Обязательно доведём дело до конца, и это будет одна из самых больших, красивых и современных школ в области», - подчеркнул губернатор.