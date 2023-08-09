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НовостиПроисшествия9 августа 2023 8:57

В Суздальском районе мужчина обвиняется в убийстве знакомого

Во Владимирской области задержан подозреваемый, убивший молотком приятеля
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, Суздальский районный суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил под стражу на время расследования 45-летнего жителя Владимира, которого обвиняют в совершении убийства.

По версии следствия, 25 июля текущего года нетрезвый владимирец находился на территории Суздальского района, где во время ссоры нанес несколько ударов молотком знакомому, который от полученных травм скончался на месте.

Расследование уголовного дела продолжается.