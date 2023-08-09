Спикер ЗС Владимирской области посетил областную клиническую больницу

Фото ЗС.

Председатель Законодательного Собрания Владимирской области посетил региональный сосудистый центр владимирской областной клинической больницы, который работает уже тринадцатый год. Экскурсию по ОКБ провел главврач учреждения Владимир Безруков. Владимиру Киселеву даже выдалась возможность понаблюдать за течением сложной операции на сердце в режиме реального времени.

Также Владимир Киселев ознакомился с оснащением центра, на себе испытал действие высокотехнологичного оборудования. Спикер ЗС спросил главврача ОКБ на счет кадров. Владимир Безруков ответил, что в этом году ОКБ испытывала потребность в трех десятках новых врачей. Наполовину этот дефицит уже закрыт.

«Мы активно направляем выпускников вузов в целевую ординатуру, активно работаем в социальных сетях, с центрами занятости, организуем дни открытых дверей, выезжаем на ярмарки вакансий в медицинские вузы и проблему в общем решаем. В этом году, например, мы ждем троих молодых специалистов-кардиологов. Один из них сегодня первый рабочий день уже отработал», сообщил руководитель регионального сосудистого центра ОКБ, главный невролог Владимирской области Андрей Мнёв.