За 5 лет во Владимиркой области отремонтировали 486 дворов

фото с сайта регионального Правительства

С 2019 года во Владимирской области отремонтировали 486 дворов. В 2023 году запланировано благоустройство 137 территорий: 105 дворов и 32 общественных пространства. На это выделили 496,3 миллиона рублей из бюджетов всех уровней.

Уже благоустроено 66 дворов и 16 общественных территорий. Завершены работы во дворах в Александрове (5), Балакирево (1), Владимире (34), Гороховце (4), Камешково (3), Карабаново (3), Кольчугино (2), Лакинске (2), Меленках (1), Мелехово (2), Петушках (1), Радужном (3), Собинке (1), Струнино (2) и Суздале (2).

«Благоустройство дворовых территорий в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда» будет продолжено и в следующем году, на это предусмотрено федеральное финансирование. В 2024 году в 7 муниципальных образованиях региона планируется благоустройство только дворовых территорий, это Балакирево, Карабаново, Курлово, Петушки, Радужный, Струнино и Суздаль. Сейчас в муниципалитетах идёт конкурсный отбор заявок, поступающих от жителей, в сентябре они должны быть представлены в наше министерство», – отметила министр ЖКХ Елена Семёнова.