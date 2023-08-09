В лесах Владимирской области установили больше 150 стрелок для заблудившихся

фото из группы отряда "ЛизаАлерт" во Владимирской области

В лесах Владимирской области продолжают устанавливать стрелки для заблудившихся. Проект с 2022 года реализуется Центром поиска пропавших людей и региональным отрядом "ЛизаАлерт".

Яркие указатели устанавливают в самых проблемных лесах, где грибники и ягодники теряются чаще всего. Стрелки сориентируют потерявшегося человека с направлением на выход из леса. Если нужна помощь, то при наличии связи человеку, вышедшему к любому из указателей, достаточно позвонить по указанным на стрелке номерам и сказать её порядковый номер, чтобы к нему отправили группу эвакуации.

На сегодняшний день установлено больше 150 стрелок в лесах региона. Добровольцы «ЛизаАлерт» ради разведки и установки указателей прошли сотни километров. Большая часть установленных во Владимирской области уже внесена в единый реестр проекта, а данные по стрелкам в ближайшее время будут переданы в ЦУКС региона и оперативные службы районов.