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НовостиПроисшествия9 августа 2023 7:07

Житель Мурома во время пьянки зарезал приятеля

Муромлянин разозлился на друга за то, что тот оскорблял и бил знакомых, и несколько раз пырнул его ножом
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Муромский городской суд вынес приговор в отношении местного жителя. Он признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть.

Установлено, что 25 декабря 2022 года мужчина и трое его знакомых выпивали в жилом доме по улице Филатова города Мурома. Потерпевший вёл себя агрессивно: оскорблял присутствующих, одного из приятелей ударил, другому прислонил к животу работающий утюг. Рассердившись, обвиняемый взял кухонный нож, подошёл к обидчику и ударил его два раза в правое бедро, повредив бедренную артерию, а также ударил в левое предплечье и по левой кисти. Приятель истек кровью и умер на месте, сообщили в областной прокуратуре.

Приговором суда виновному назначено 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Также он должен заплатить компенсацию морального вреда - полтора миллиона рублей.

Приговор в законную силу не вступил.