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НовостиОбщество9 августа 2023 6:48

За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 2 процента

Увеличилось число заболевших среди детей 0-2 и 7-14 лет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Мария ЛЕНЦ

Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ в области обратилось 4 014 человек, во Владимире – 1 346. В сравнении с предыдущей неделей регистрируется рост заболеваемости в детских возрастных группах 0-2 и 7-14 лет.

«Центром гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 308 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, баковирусы, сезонная коронавирусная инфекция. Заболеваний гриппом не выявлено.