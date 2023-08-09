За неделю во Владимирской области заболеваемость ОРВИ выросла на 2 процента

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Во Владимирской области показатель заболеваемости острыми респираторными инфекциями населения по сравнению с предыдущей неделей вырос на 2%.

За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения с признаками ОРВИ в области обратилось 4 014 человек, во Владимире – 1 346. В сравнении с предыдущей неделей регистрируется рост заболеваемости в детских возрастных группах 0-2 и 7-14 лет.

«Центром гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» на прошедшей неделе было проведено 308 исследований, среди положительных находок - респираторные инфекции негриппозной этиологии: риновирусы, аденовирусы, баковирусы, сезонная коронавирусная инфекция. Заболеваний гриппом не выявлено.