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НовостиПроисшествия9 августа 2023 6:41

В Ковровском районе полностью ликвидирован пожар на производстве ванн

Во Владимирской области потушили пожар на производстве в поселке Гигант
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 9 августа в 8.50 полностью была завершена ликвидация последствий пожара в поселке Гигант, где днем 8 августа случилось крупное возгорание на производстве акриловых ванн.

Площадь пожара составила 4100 квадратных метров, было эвакуировано 200 человек. Сгорели два производственных здания и складские помещения. К счастью, никто из людей не пострадал.

Причины возгорания устанавливают дознаватели МЧС. Ранее врио руководителя ГУ МЧС России по Владимирской области Руслан Блинов уточнял, что, со слов очевидцев, горение началось от электрического столба.