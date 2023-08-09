В Ковровской районной больнице завершается реконструкция

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Ковровская районная больница находится в завершающей стадии реконструкции. Внешне здание обрело завершённый вид, коммуникации готовы, территория заасфальтирована. Остаются внутренние отделочные работы и поставка, установка мебели и оборудования.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, преображённая больница будет соответствовать всем современным стандартам. Площадь учреждения увеличится втрое – с 2 до 6 тысяч квадратных метров. Для него закуплено новое оборудование. Впервые появится маммограф, низкодозовый флюорограф и другие аппараты последнего поколения.