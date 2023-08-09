Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+25°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество9 августа 2023 6:40

В Ковровской районной больнице завершается реконструкция

Площадь учреждения увеличится втрое – с 2 до 6 тысяч квадратных метров
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из телеграм-канала Александра Авдеева

фото из телеграм-канала Александра Авдеева

Ковровская районная больница находится в завершающей стадии реконструкции. Внешне здание обрело завершённый вид, коммуникации готовы, территория заасфальтирована. Остаются внутренние отделочные работы и поставка, установка мебели и оборудования.

Как сообщил в своем телеграм-канале губернатор Александр Авдеев, преображённая больница будет соответствовать всем современным стандартам. Площадь учреждения увеличится втрое – с 2 до 6 тысяч квадратных метров. Для него закуплено новое оборудование. Впервые появится маммограф, низкодозовый флюорограф и другие аппараты последнего поколения.