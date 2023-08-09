Власти собирают мнения владимирцев о реконструкции кинотеатра "Художественный"

. Фото: Ольга МАКАРОВА

После 17 лет запустения кинотеатр "Художественный" ждет реконструкция. Мэрия передала памятник истории и культуры в ведение Владимирской области. Управлять комплексом будет областной Киноцентр.

В планах Киноцентра - проведение в стенах кинотеатра семейных, детских кинопоказов, мероприятий для различных целевых аудиторий. Здесь, в новом культурном центре продолжит работу киномастерская «Начало», будут организованы мастер-классы по режиссуре, операторскому искусству. В фойе будущего кинотеатра планируются выставки афиш, фотографий, костюмов из известных фильмов, снятых во Владимире и не только.

Правительство Владимирской области уже выделило почти 7 миллионов рублей на разработку научно-проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, но будут необходимо и федеральные средства.

Киноцентр создал в ВКонтакте группу "Кинотеатр "Художественный". Перезагрузка". От владимирцев ждут фотографии разных лет, а также воспоминания о кинопросмотрах, встречах и свиданиях в кинотеатре. Также горожане могут оставлять свои мнения относительно "новой жизни" кинотеатра.