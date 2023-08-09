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НовостиОбщество9 августа 2023 5:26

В Суздале ремонт моста через Мжару закончат до октября

Работы ведутся по графику
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото из группы Дороги Владимиркой области

фото из группы Дороги Владимиркой области

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» продолжается ремонт моста через реку Мжара в Суздале. На сегодняшний день ведутся работы по установке переходных плит, укреплению откосов.

В ближайшее время начнется укладка гидроизоляции на пешеходной зоне, на которую уложат асфальтобетонное покрытие. Также проектом предусмотрено устройство четырех очистных сооружений, под которые уже установлены бетонные кольца. Кроме этого, на самом мосту будут функционировать водосливные трубы, через которые будет собираться вода и по водоприемным лоткам выводится за пределы мостового перехода.

К установке готовы и орнаментированные перильные ограждения. Для освещения подходов к мосту и самого моста уже установлено 13 новых опор, на которые смонтируют светильники.

Как сообщают в официальной группе в ВКонтакте "Дороги Владимирской области", работы ведутся по графику и до октября текущего года ремонт моста будет завершен.