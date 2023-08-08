В Муроме за время рейда ГИБДД проверила более 100 машин и мотоциклов

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в минувшую субботу четыре экипажа отдельной спецроты ДПС регионального Управления ГИБДД прибыли в Муромский район для проведения рейдов.

Главной целью мероприятия стало выявление пьяных водителей. В общей сложности за один день были проверены более 100 машин и мотоциклов, причем один водитель оказался пьян, еще один отказался от прохождения медицинского освидетельствования.

По обоим фактам были составлены административные протоколы. Кроме того, девять протоколов составили на пешеходов-нарушителей. Также инспекторы зафиксировали нарушения правил использования ремней безопасности и мотошлемов, нарушения при перевозке детей, а также езду без документов.

Со всеми водителями были проведены профилактические беседы. Подобные рейды будут проходить и в других уголках региона.