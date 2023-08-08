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НовостиПроисшествия8 августа 2023 13:46

В Вязниках местный житель украл мотоцикл из сарая приятеля

Во Владимирской области осужден мужчина, совершивший кражу мототехники у друга
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковский городской суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в краже мотоцикла.

Судом установлено, что ранее судимый мужчина в поселке Никологоры майской ночью текущего года пробрался к сараю своего знакомого, взломал монтировкой замок и украл мотоцикл, который затем продал за 10 тысяч рублей.

Свою вину вязниковец полностью признал. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.