В Вязниках местный житель украл мотоцикл из сарая приятеля

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Как сообщает прокуратура Владимирской области, Вязниковский городской суд вынес приговор местному жителю, обвинявшемуся в краже мотоцикла.

Судом установлено, что ранее судимый мужчина в поселке Никологоры майской ночью текущего года пробрался к сараю своего знакомого, взломал монтировкой замок и украл мотоцикл, который затем продал за 10 тысяч рублей.

Свою вину вязниковец полностью признал. С учетом всех обстоятельств дела суд приговорил его к 2 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.