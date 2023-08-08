На пожаре во Владимире спасли 12 человек

фото ГУ МЧС по Владимирской области
В 13.15 поступило сообщение о возгорании на балконе в многоквартирном жилом доме Владимира, на ул. Соколова-Соколёнка.
На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы приступили к тушению пожара, спасению и эвакуации.
На пожаре спасено 12 человек, в том числе 2 детей. Спасение проводилось при помощи автоколенчатого подъёмника.
Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение на площади 6 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество балкона. К ликвидации пожара привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.