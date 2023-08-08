На пожаре во Владимире спасли 12 человек

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В 13.15 поступило сообщение о возгорании на балконе в многоквартирном жилом доме Владимира, на ул. Соколова-Соколёнка.

На место незамедлительно прибыли пожарно-спасательные подразделения. Пожарные в составе звеньев газодымозащитной службы приступили к тушению пожара, спасению и эвакуации.

На пожаре спасено 12 человек, в том числе 2 детей. Спасение проводилось при помощи автоколенчатого подъёмника.

Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение на площади 6 квадратных метров. Сгорела внутренняя отделка и имущество балкона. К ликвидации пожара привлекалось 16 человек и 5 единиц техники.