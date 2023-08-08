Владимирские поисковики нашли останки солдат Великой Отечественной войны

фото регионального Правительства

В Марухском ущелье Карачаево-Черкесской Республики завершился поисковый блок военно-исторического фестиваля «Заоблачный фронт». При участии активистов Владимирского областного объединения «Часовые Памяти» были проведены поисковые работы на Марухском, Северо-Каракайском, Западно-Каракайском перевалах и прилегающих высотах, на Марухском леднике и в долине реки Маруха. Удалось обнаружить останки 18 погибших, многие из них сильно фрагментированы из-за воздействия лавин, камнепадов и диких животных.

Дополнительно были исследованы места сражений на Марухском перевале и в долине реки Маруха, что позволило сделать выводы о входе в ущелье 4-й горно-пехотной дивизии вермахта и начальных этапах боёв, а также удалось установить дополнительные подробности штурма перевала высокогорным батальоном немцев.