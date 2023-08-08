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НовостиПроисшествия8 августа 2023 12:11

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в Ковровском районе

Во Владимирской области пожар уничтожил производственные площадки на площади 4100 квадратных метра
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в поселке Гигант Ковровского района.

Напомним, что там загорелись два производственных здания - по производству деревянных конструкций и по переработке акриловых ванн и два складских помещения. Из-за ветряной погоды и высокой горючей загрузки огонь стремительно распространился, но сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 4 100 квадратных метров.

Эвакуировано 200 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекаются 79 человек личного состава и 30 единиц техники. На месте замеряется превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

Для координации работ по ликвидации пожара на месте находится исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области полковник Руслан Блинов.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети. На месте работает испытательная пожарная лаборатория МЧС России.