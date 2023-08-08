Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в Ковровском районе

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Сотрудники МЧС локализовали крупный пожар в поселке Гигант Ковровского района.

Напомним, что там загорелись два производственных здания - по производству деревянных конструкций и по переработке акриловых ванн и два складских помещения. Из-за ветряной погоды и высокой горючей загрузки огонь стремительно распространился, но сотрудники МЧС локализовали пожар на площади 4 100 квадратных метров.

Эвакуировано 200 человек. Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекаются 79 человек личного состава и 30 единиц техники. На месте замеряется превышение концентрации вредных веществ в воздухе.

Для координации работ по ликвидации пожара на месте находится исполняющий обязанности начальника Главного управления МЧС России по Владимирской области полковник Руслан Блинов.

Предварительная причина пожара - аварийный режим работы электросети. На месте работает испытательная пожарная лаборатория МЧС России.