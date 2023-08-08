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НовостиЗдоровье8 августа 2023 11:59

За неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 27 человек

Больше всего заболевших в Ковровском районе
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, 6 заболевших в Ковровском районе, по 5 - в Гусь-Хрустальном районе и Владимире, по 3 случая в Кольчугинском и Киржачском районах, по 1 заболевшему в Муромском, Юрьев-Польском, Гороховецком, Меленковском и Суздальском районах.

97,2% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 2,8% случаев выявлены активно без наличия симптомов.