За неделю во Владимирской области коронавирус подтвержден у 27 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшую неделю лабораторно подтверждено 27 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, 6 заболевших в Ковровском районе, по 5 - в Гусь-Хрустальном районе и Владимире, по 3 случая в Кольчугинском и Киржачском районах, по 1 заболевшему в Муромском, Юрьев-Польском, Гороховецком, Меленковском и Суздальском районах.

97,2% случаев протекали в форме острой респираторной инфекции; 2,8% случаев выявлены активно без наличия симптомов.