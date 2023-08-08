Министерство науки и высшего образования РФ утвердило ректора ВлГУ

Фото ВлГУ.

Пресс-служба ВлГУ сообщает в своем телеграм-канале, что Анзор Саралидзе утвержден в должности ректора университета. Соответствующий приказ подписан в Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации. Это означает, что тот будет руководить Владимирским государственным университетом следующие 5 лет.

Ректора с назначением уже поздравил глава города Владимира Дмитрий Наумов. У себя в телеграм-канале он написал следующее:

«Поздравляю Анзора Михайловича с этим важным событием! Назначение на должность ректора - это признание профессионализма и лидерских качеств. Опыт Анзора Михайловича - неоценимый ресурс для дальнейшего развития университета».

Напомним, что выборы ректора университета прошли в середине мая. В голосовании приняли участие 155 делегатов. В итоге Анзор Саралидзе набрал 146 голосов, Алексей Елкин — 6 голосов, Лев Логинов — 3 голоса.