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НовостиПроисшествия8 августа 2023 10:13

Во Владимирской области прокуратура начала проверку по пожару в поселке Гигант

В Ковровском районе прокуроры дадут оценку по факту пожара на производстве ванн
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Владимирской области

Происшествие случилось в одиннадцатом часу дня 8 августа на улице Первомайска поселка Гигант. В настоящее время там происходит тушение цехов и помещений на производстве акриловых ванн. Площадь пожара составляет 4100 квадратных метров.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, по данному факту организована проверка. Надзорному ведомству предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе выяснить, насколько хорошо соблюдались правила пожарной безопасности и как действовали ответственные должностные лица.

Тушение пожара продолжается.