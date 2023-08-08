Во Владимирской области прокуратура начала проверку по пожару в поселке Гигант

Фото: телеграм-канал ГУ МЧС России по Владимирской области

Происшествие случилось в одиннадцатом часу дня 8 августа на улице Первомайска поселка Гигант. В настоящее время там происходит тушение цехов и помещений на производстве акриловых ванн. Площадь пожара составляет 4100 квадратных метров.

Как сообщили в прокуратуре Владимирской области, по данному факту организована проверка. Надзорному ведомству предстоит дать оценку обстоятельствам произошедшего, в том числе выяснить, насколько хорошо соблюдались правила пожарной безопасности и как действовали ответственные должностные лица.

Тушение пожара продолжается.