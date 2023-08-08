Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+28°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 августа 2023 9:58

В Гусь-Хрустальном водителя осудят за пострадавшего в ДТП ребенка

Во Владимирской области автомобиль наехал на 3-летнего мальчика
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: СУ СК России по Владимирской области

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения водителем, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, в один из майских дней текущего года 23-летний гусевчанин двигался по двору задним ходом на своей «Ладе», и не заметил позади автомобиля трехлетнего ребенка.

В результате наезда малыш получил серьезные травмы, которые эксперты признали тяжким вредом здоровью.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.