В Гусь-Хрустальном водителя осудят за пострадавшего в ДТП ребенка

Фото: СУ СК России по Владимирской области

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, завершено расследование уголовного дела по факту нарушения правил дорожного движения водителем, в результате чего ребенку был причинен тяжкий вред здоровью.

По версии следствия, в один из майских дней текущего года 23-летний гусевчанин двигался по двору задним ходом на своей «Ладе», и не заметил позади автомобиля трехлетнего ребенка.

В результате наезда малыш получил серьезные травмы, которые эксперты признали тяжким вредом здоровью.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд, куда оно поступило с утвержденным обвинительным заключением.