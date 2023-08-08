Жителей Владимирской области приглашают бесплатно пройти флюорографию

фото регионального Минздрава

Три мобильных передвижных флюорографа Центра специализированной фтизиопульмонологической помощи Владимирской области регулярно выезжают в районы. В августе они побывают в населённых пунктах Вязниковского, Ковровского, Меленковского и Собинского районов.

Врачи рекомендуют проходить флюорографию не реже одного раза в год для исключения заболеваний или обнаружения их на начальном этапе. Минздрав региона приглашает граждан пройти обследование бесплатно, без записи и очередей. При желании, результат можно получить на электронную почту.

Подробности по телефонам: во Владимире – 8 (4922) 32-91-80; в Коврове – 8 (910) 771-80-57; в Муроме – 8 (49234) 3-32-27 и 3-23-13.