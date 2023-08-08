Школьник из Коврова стал бронзовым призером этапа чемпионата «Профессионалы»

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В Москве завершился чемпионат производственных профессий ГК РОСТЕХ «Время первых», в рамках которого прошёл отборочный этап чемпионата «Профессионалы».

В мероприятии участвовало более 2,5 тысячи человек, из них почти половина – школьники от 8 до 18 лет. Владимирскую область представляла команда из 11 человек, которые выступали по компетенциям «Инженерный дизайн САПР», «Фрезерные работы на станках с ЧПУ» и «Токарные работы на станках с ЧПУ».

Бронзовую медаль в компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» среди юниоров завоевал ученик школы №11 Коврова Максим Мошков. Его тренеры и наставники – педагоги Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Сергей Потемин и Алексей Сотов.

«Я участвовал в чемпионате уже во второй раз. И опыт прошлого участия помог мне достичь высокого результата на отборочном этапе. Если будет возможность выступить в следующем году, то буду стараться выиграть золото», – поделился Максим Мошков.