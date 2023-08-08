В Ковровском районе ликвидируют крупный пожар на производстве акриловых ванн

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 10.38 диспетчеры пожарной охраны приняли информацию о пожаре, случившемся в здании по производству акриловых ванн. Расположено оно в поселке Гигант на улице Первомайская, 2 «а».

На место ЧП выехали 30 сотрудников МЧС на шести машинах, группировка наращивается. Сейчас площадь пожара составляет 1000 квадратных метров. По предварительным данным, никто из людей не погиб и не пострадал. Тушение продолжается.

UPD (12.27): В МЧС уточнили площадь пожара. На текущее время она составляет 4,1 тысячи квадратных метров. Огонь перебросил на производственное и складское здания, а также на продукцию на открытой площадке. По словам пожарных, тушение осложняет ветреная погода и высокая горючая загрузка зданий. К тушению привлечены 79 человек и 30 единиц техники.