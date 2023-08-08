Владимирцы жалуются, что подхватили церкариоз на Семязино

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В конце июля в социальных сетях появились сообщения от владимирцев, которые рассказали, что после купания на водоеме Семязино у них начался зуд, на теле появились пятна. Врачи в больнице сказали, что это церкариоз.

Церкариоз — это острое паразитарное заболевание контактирующих со стоячей или слабо-проточной водой людей, возникающее при поражении их кожи церкариями — плавающими личинками паразитических плоских червей класса трематод, паразитирующих на водоплавающих птицах. А как мы знаем, на Семязино плавают утки.

В региональном управлении Роспотребнадзора заявили, что ни одной официальной жалобы к ним не поступало.

- Мы периодически, раз в 10 дней, берем пробы воды из водоемов. Последний раз Центр гигиены и эпидемиологии отбирал пробы воды на санитарно-химические, микробиологические показатели, паразитологию 1 августа. Со дня на день должны прийти результаты. Посмотрим, какими они будут, - рассказала официальный представитель ведомства Юлия Каркаваниди.

Если результаты окажутся плохими, то на Семязино вывесят черный флаг, запрещающий купаться.