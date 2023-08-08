Владимирских пенсионеров обманул курьер мошенников из Подмосковья

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, следователи полиции Коврова завершили расследование уголовного дела по факту мошенничества.

Фигурантом по нему проходит 38-летний житель Московской области. По версии следствия, он исполнял роль курьера в схеме аферистов, и забрал у двоих пенсионеров из Коврова 350 тысяч рублей.

В обоих случаях перед этим ковровчанам звонили неизвестные, представлявшиеся «следователями», и рассказывали историю о попавшем в ДТП родственнике, на которого могут завести уголовное дело. Чтобы «дело не заводить», жулики требовали деньги, которые пенсионеры и передали курьеру. Лишь после этого люди связывались с родными и те объясняли им, что они попали на уловку мошенников.

После поступивших заявлений полицейские быстро вычислили подозреваемого и задержали его. Мужчину сняли с поезда в Тверской области, когда он ехал в Санкт-Петербург. Всю сумму, кроме оговоренного процента, он успел перевести кураторам.

Вину мужчина признал и в ходе следствия полностью возместил ущерб. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в Ковровский городской суд.