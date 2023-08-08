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НовостиОбщество8 августа 2023 7:15

Депутат Алексей Говырин помог владимирским детям собраться в школу

Ребятам из нескольких многодетных семей передали помощь в рамках социальной акции
Алексей КОТМЫШЕВ
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Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Мероприятие в рамках акции «Собери ребенка в школу» состоялось 5 августа во Владимире. На встречу были приглашены пять многодетных семей, включая семью мобилизованного участника специальной военной операции, а также семью, прибывшую из Мариуполя.

Депутат Госдумы России Алексей Говырин вместе с благотворительным фондом «ПРОдобро» передал детям рюкзаки со школьными принадлежностями. Сами родители рассказали, что об акции узнали из социальных сетей, и оставили соответствующие заявки, после чего были приглашены на встречу.

Напомним — акция «Собери ребенка в школу» традиционно проходит каждый год во всей стране, включая Владимирскую область.