Владимирцы положили в банки больше 265 миллиардов рублей

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За первое полугодие объем депозитов жителей Владимирской области составил 265,2 миллиарда рублей. Средства предприятий в банках увеличились до 26,6 миллиарда рублей, что на 42% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Сумма на счетах владимирских индивидуальных предпринимателей выросла до 12 миллиардов рублей — на 38% больше, чем годом ранее. Организации разместили на своих счетах около 68,3 миллиарда рублей, рост за год составил 43%.

«Сбережения жителей традиционно являются основным источником средств, привлеченных банками — на начало июля их доля приблизилась к 70% от общего объема. Жители региона доверяют банковскому сектору региона. Средневзвешенные процентные ставки по банковским вкладам растут, наблюдается приток средств во вклады и на накопительные счета», — отмечает управляющий Отделением Владимир Банка России Надежда Калашникова.